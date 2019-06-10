Лавров: Запад пытается «отползти» от фактов по событиям в сирийской Думе

Россия и Сирия не оставят без ответа действия террористов в Идлибе, которые обстреливают позиции правительственной армии и российскую базу Хмеймим. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, в Идлибской зоне деэскалации находится большое количество оружия западного производства; в результате агрессивной политики Запада, который вмешивается во внутренние дела Арабской республики, там процветает контрабанда оружия, нефти, артефактов и наркотиков. Лавров также подчеркнул, что западные страны пытаются откреститься от фактов, опровергающих использование химоружия в сирийской Думе прошлой весной.

«Насчет химоружия, на месте западных партнеров я бы просто, по-русски говоря, помалкивал, потому что фактов, уличающих их во лжи, предостаточно. Начиная с того, как они сейчас хотят "отползти" от какой-либо дискуссии тех свидетельств, которые всплыли по поводу того, что состоялось 7 апреля прошлого года в Восточной Думе», - сказал он.

По словам главы российского МИД, в группе западных экспертов ОЗХО нашлись люди, которые написали правду о том, что произошло. При этом руководство организации отказывает России в проведении брифинга с участием всех, кто участвовал в расследовании.

Напомним, инцидент с якобы химической атакой в сирийской Думе произошел весной прошлого года. Запад обвинил официальный Дамаск в бомбардировке города Дума в Восточной Гуте боеприпасами, которые содержали хлор. Позднее организация «Белые каски» предъявила кадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие от нападения мирные граждане Сирии.

Минобороны и МИД России поставили под сомнение такие «доказательства» и заявили, что цель таких вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.