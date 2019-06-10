Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Лавров: Запад пытается «отползти» от фактов по событиям в сирийской Думе

Александра Арсентьева
16:28 10.06.2019
Лавров также подчеркнул, что западные страны пытаются откреститься от фактов, опровергающих использование химоружия в сирийской Думе прошлой весной.
© Видео: ТРК "Звезда"

Россия и Сирия не оставят без ответа действия террористов в Идлибе, которые обстреливают позиции правительственной армии и российскую базу Хмеймим. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, в Идлибской зоне деэскалации находится большое количество оружия западного производства; в результате агрессивной политики Запада, который вмешивается во внутренние дела Арабской республики, там процветает контрабанда оружия, нефти, артефактов и наркотиков. Лавров также подчеркнул, что западные страны пытаются откреститься от фактов, опровергающих использование химоружия в сирийской Думе прошлой весной. 

«Насчет химоружия, на месте западных партнеров я бы просто, по-русски говоря, помалкивал, потому что фактов, уличающих их во лжи, предостаточно. Начиная с того, как они сейчас хотят "отползти" от какой-либо дискуссии тех свидетельств, которые всплыли по поводу того, что состоялось 7 апреля прошлого года в Восточной Думе», - сказал он.

По словам главы российского МИД, в группе западных экспертов ОЗХО нашлись люди, которые написали правду о том, что произошло. При этом руководство организации отказывает России в проведении брифинга с участием всех, кто участвовал в расследовании.

Напомним, инцидент с якобы химической атакой в сирийской Думе произошел весной прошлого года. Запад обвинил официальный Дамаск в бомбардировке города Дума в Восточной Гуте боеприпасами, которые содержали хлор. Позднее организация «Белые каски» предъявила кадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие от нападения мирные граждане Сирии.

Минобороны и МИД России поставили под сомнение такие «доказательства» и заявили, что цель таких вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата10.06.2019, 07:58
Континентальные перелеты с преодолением воздушных ям: стартовали учения авиации ЗВО
Дата10.06.2019, 03:28
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.06.2019, 12:34
Россия планирует поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата10.06.2019, 08:58
Древнюю золотую голову верблюда нашли под Астраханью
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
16:28 В стране и мире
Видео
Лавров: Запад пытается «отползти» от фактов по событиям в сирийской Думе
12:48 В стране и мире
Видео
МО РФ: кампания США по дискредитации правительства САР не способствует нормализации ситуации в стране
08:36 В стране и мире
Видео
Новая группа беженцев вернулась в сирийский Хомс
22:42 Армия
Российские военные провели две гуманитарные акции в Сирии
08:42 В стране и мире
Видео
В Сирии возобновил работу завод по производству томатной пасты и абрикосового варенья
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:57 В стране и мире
Видео
Сломанные деревья, разбитые стекла: на Благовещенск обрушился ураган
16:54 В стране и мире
Останки крупнейшего морского монстра на Земле найдены в Антарктиде
16:44 В стране и мире
Видео
Разгром редакции «Сноба» сняли камеры видеонаблюдения
16:19 Армия
Видео
Работает ВДВ: самые эффектные кадры учений российских бойцов
16:04 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крупного ДТП с участием колонны МЧС под Тулой
События дня
События дня
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Игра пермского балалаечника поразила группу Queen
Видео
В Башкирии женщина сорвалась с подъемника, спасая сына
Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников
Видео
Больше не черное: море в Одессе окрасилось в зеленый цвет
Отрубленная голова древнейшего волка с неповрежденным мозгом найдена в Якутии
Видео
«Нафаршированный» дождем «гриб» прошел над головами отдыхающих в Одессе: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.