Опубликована концепция нового КоАП

Концепция измененного кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) размещена 10 июня на официальном сайте кабинета министров.

Документ предполагает введение новых подходов к назначению штрафов для бизнеса. Также уменьшится количество видов административных правонарушений и более четко обозначатся полномочия федерального центра и регионов.

Напомним, в марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономики до 1 июня представить концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По словам главы российского правительства, действующая редакция кодекса нуждается в замене из-за огромного количества поправок. Координировать работу поручили курирующему вопросы судебной системы вице-премьеру и руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко.

В апреле было подписано распоряжение кабмина, в соответствии с которым была создана рабочая группа, занимающаяся проработкой концепции, а 5 июня документ получил одобрение.