Опубликованы кадры с места крупного ДТП с участием колонны МЧС под Тулой

Под Тулой на федеральной трассе М-4 «Дон» фура столкнулась с автоколонной МЧС, которая ехала в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

В Сети появились кадры с места ДТП, на которых видны несколько искореженных автомобилей МЧС и фура с сильно поврежденной кабиной. Судя по видео, из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка.

В результате аварии пять сотрудников МЧС получили травмы средней и легкой степени тяжести, их направили в медучреждение, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что две из четырех машин МЧС не смогут продолжить движение в Керчь. Через несколько часов поврежденные автомобили заменят на резервные, и колонна сможет выполнить задачу.