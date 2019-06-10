Разбитые компьютеры, поваленная мебель: опубликованы кадры погрома в редакции «Сноб»

В Москве в ночь на понедельник, 10 июня, неизвестный проник в офис редакции «Сноб» и устроил там погром.

По словам главного редактора Ксении Чудиновой, мотивы злоумышленника не известны. Она сделала фотографии с места беспорядков. Видно, что разбиты компьютеры и другая техника, сломаны перегородки, перевернуты столы и стулья, на полу лежат бумага, ручки и карандаши.

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Чудинова отметила, что сотрудники редакции не могут попасть в офис с 9 утра, потому что на месте происшествия работает криминалист. Молодого человека, устроившего погром, ищут криминалисты.

Сумма ущерба устанавливается. Чудинова предполагает, что, скорее всего, редакции придется просить о помощи с техникой.