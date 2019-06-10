Украинские шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Рабочим не выплачивали зарплату в течение трех месяцев.
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Рабочие шести шахт Львовской области перекрыли трассу Львов - Рава - Русская. Протестующие требуют погасить долги по зарплате.
«Горняки всех шахт ГП "Львовуголь" прекратили работу и проводят акцию протеста», - сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
Он отметил, что к таким действиям шахтеров привело то, что власть не пытается скорректировать ситуацию в угольной отрасли.
В акции протеста принимают участие около 200 человек. Как пишет «Страна.ua», они пропускают только общественный транспорт и машины, где есть дети.
Только во Львовской области задолженность по зарплате составляет порядка 15 миллионов долларов, а по всей Украине - более 37 миллионов, сообщили в ТАСС со ссылкой на Волынца.