Украинские шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Рабочие шести шахт Львовской области перекрыли трассу Львов - Рава - Русская. Протестующие требуют погасить долги по зарплате.

«Горняки всех шахт ГП "Львовуголь" прекратили работу и проводят акцию протеста», - сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Он отметил, что к таким действиям шахтеров привело то, что власть не пытается скорректировать ситуацию в угольной отрасли.

В акции протеста принимают участие около 200 человек. Как пишет «Страна.ua», они пропускают только общественный транспорт и машины, где есть дети.

Только во Львовской области задолженность по зарплате составляет порядка 15 миллионов долларов, а по всей Украине - более 37 миллионов, сообщили в ТАСС со ссылкой на Волынца.