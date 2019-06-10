Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Неизвестный проник в редакцию «Сноба» и полностью разгромил ее. Об этом в своем канале сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова.

«Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра», - рассказала она.

В настоящий момент на месте работает криминалист.

Размер ущерба пока неясен. Однако Чудинова предполагает, что, вероятно, придется просить о помощи с техникой, так как компьютеры могут быть уничтожены.