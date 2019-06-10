Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера Украины
В рейтинге кандидатов на пост премьер-министра Украины лидирует глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко, он набрал 12,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии.
Авторы опроса предложили жителям Украины выбрать на должность главы правительства самого подходящего кандидата.
На втором месте в рейтинге самых популярных среди украинцев кандидатур оказалась председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ее результат - 11,3% голосов.
Также в пятерку лидеров вошли экс-глава СБУ Игорь Смешко (8,1%), действующий премьер-министр Владимир Гройсман (7,7%) и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (4%).
Всего в опросе участвовал 2021 украинец старше 18 лет.
Досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. Напомним, Зеленский, вступив в должность главы государства, принял решение распустить украинский парламент.