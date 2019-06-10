Пора за город: когда на дорогах Москвы станет меньше автомобилей
Машин в столице станет меньше из-за начала отпусков.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Дороги в Москве станут более свободными к середине месяца, сообщили в Центре организации дорожного движения. Это связано с началом отпускного сезона.
«Обычно уже с 15 июня автомобилей в городе становится на 2% меньше», - сообщил ЦОДД на своей странице в Twitter.
Сегодня пресс-служба Центра организаций дорожного движения призвала автомобилистов быть осторожнее на дорогах столицы из-за ухудшения погоды. Во второй половине дня ожидаются дожди, грозы и усиление ветра.