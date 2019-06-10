Путин поздравил президента Казахстана с уверенной победой на выборах

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе переговоров российский лидер поздравил своего казахстанского коллегу с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в дальнейшей работе, сообщается на сайте президента Казахстана.

Отмечается, что Токаев поблагодарил Путина за поздравления и заявил, что Казахстан продолжит курс на сотрудничество с Россией.

Выборы президента Казахстана состоялись 9 июня. На них уже в первом туре одержал победу действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он набрал 70,76% голосов избирателей.

Руководивший почти 30 лет Казахстаном Нурсултан Назарбаев сложил 20 марта полномочия главы государства. Президентом страны стал Токаев, который до этого занимал должность председателя верхней палаты парламента. Он был выдвинут на выборы от правящей партии по предложению Назарбаева.