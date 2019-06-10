Евросоюз признал новое правительство Молдавии

Евросоюз принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии и готов с нею работать. Об этом говорится в официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и вопросам расширения Йоханнеса Хана.

По словам представителей ЕС, работа с «демократически избранным правительством Молдавии» будет проводится на основе взаимной приверженности реформам и ключевым принципам cоглашения ассоциации.

Заявление ЕС о поддержке принятых парламентом страны решений уже поприветствовал президент Молдавии Игорь Додон. На своей странице в Facebook Додон подчеркнул готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти, в том числе парламентом и правительством, как во внутренней политике, так и во внешней.

В свою очередь в НАТО заявили об обеспокоенности, с которой представители Североатлантического альянса следят за ситуацией в Молдавии. В заявлении на сайте НАТО все политические силы в стране призвали урегулировать разногласия с помощью диалога, проявив уважение к верховенству права.

Напомним, парламент Молдавии утвердил новый состав правительства во главе с лидером партии «Действие и солидарность» Майей Санду 8 июня. Обязанности президента временно переданы и. о. премьер-министра Павлу Филипу. Филип уже подписал указ о роспуске парламента. Досрочные выборы в стране пройдут 7 сентября.