Google раскрыла предустановленный вирус в гаджетах с Android

Хакеры встраивали вирусы в смартфоны, функционирующие на базе Android, еще на этапе производства - гаджеты были повреждены задолго до активации. Эту схему раскрыла Google.

Оказалось, что злоумышленники использовали программы группы Triada, которые предназначаются для размещения рекламы на гаджете или рассылки спам-сообщений. «Заражение» осуществлялось с помощью сторонних поставщиков программного обеспечения. Однако Google не указала, как именно хакеры связывались с разработчиками и встраивали вирус в гаджеты. Также неизвестны конкретные компании-производители, чья продукция подверглась атаке Triada.

При помощи этого вируса разработчики могут получать доступ к конфиденциальной информации с мобильных устройств, в том числе к банковским данным, личной переписке и прочему.