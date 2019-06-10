В Уфе расстреляли мужчину и ранили девушку: видео с места

Около автовокзала Южный в Уфе мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил сидящую на заднем сидении девушку. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Башкортостан.

Инцидент произошел около 19.00 9 июня, в воскресенье. Конфликт, произошедший на бытовой почве, превратился в убийство. По предварительным данным, из-за денежного долга перед потерпевшим. Житель Уфимского района 25 лет прижимал машину знакомого, пока тот не остановился. Он вышел из авто и несколько раз выстрелил в лобовое стекло, нанеся огнестрельные ранения 25-летнему уфимцу и 24-летней пассажирке.

«Двадцатипятилетний подозреваемый на почве конфликта, возникшего в связи с имеющимся у него денежным долгом перед потерпевшим, несколько раз выстрелил из имеющегося у него карабина в потерпевшего и его подругу, находящихся в салоне автомобиля Lada Priora», - говорится в сообщении ведомства.

От полученных ранений мужчина скончался на месте, девушку экстренно госпитализировали. На кадрах, опубликованных с места происшествия, видно, что она вышла из машины и попросила о помощи у прохожих. Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками МВД РФ.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство») и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух и более лиц»). В настоящее время криминалисты осматривают место ЧП и допрашивают очевидцев. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.