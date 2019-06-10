Суд признал полковника Захарченко виновным по делу о взятках
Захарченко признан виновным по всем трем пунктам обвинения - получение двух взяток и препятствование производству предварительного расследования.
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Пресненский суд приступил к оглашению приговора полковника МВД Дмитрия Захарченко. Он признан виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.
Речь идет о двух эпизодах получения крупной суммы в качестве взятки.
Меру пресечения для Захарченко назовут в заключительной части приговора.
Прокуратура требует для Захарченко 15,5 лет колонии. Сам полковник вину не признает.
Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году. Он обвиняется в получении взятки в размере семи миллионов рублей. При обыске в квартире сестры полковника следователи нашли еще почти девять миллиардов рублей.