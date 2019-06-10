Суд признал полковника Захарченко виновным по делу о взятках

Пресненский суд приступил к оглашению приговора полковника МВД Дмитрия Захарченко. Он признан виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.

Речь идет о двух эпизодах получения крупной суммы в качестве взятки.

Меру пресечения для Захарченко назовут в заключительной части приговора.

Прокуратура требует для Захарченко 15,5 лет колонии. Сам полковник вину не признает.

Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году. Он обвиняется в получении взятки в размере семи миллионов рублей. При обыске в квартире сестры полковника следователи нашли еще почти девять миллиардов рублей.