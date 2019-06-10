В Кремле заявили, что следят за делом Голунова

В Кремле не комментируют задержание журналиста Ивана Голунова, но внимательно наблюдают за «резонансным делом», о нем доложили Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, о ситуации с Голуновым было доложено в Петербурге в пятницу президенту - указано, что это очень резонансное дело.

«Учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями», - отметил Песков.

Голунов был задержан 6 июня. Во время досмотра у него был найден пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили. Во время судебного заседания Голунов свою вину в попытке сбыта наркотиков не признал. Он также заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Позднее мужчина был отправлен под домашний арест на два месяца, до 7 августа.

Уголовное дело в отношении журналиста для дальнейшего производства передано в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.