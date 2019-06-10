Бари Алибасов не вышел из комы

Музыкальный продюсер группы «На-На» и музыкант Бари Алибасов не вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом «Звезде» рассказал PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

Ранее медики заявляли, что Алибасов проведет во сне двое суток. На настоящий момент прошло уже четверо суток. При этом врачи не могут никак прокомментировать задержку.

Как утверждает Горжанкин, ссылаясь на сына Бари Алибасова, если больной и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода.

Напомним, Бари Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб, в результате чего попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского.

Врачи справились с ожогами дыхательных путей, однако решили ввести его в состояние медикаментозного сна. Решался вопрос об операции артиста.