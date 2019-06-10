Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру. Его приговорили к 11 годам лишения свободы и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве.

Сторона обвинения просила для обвиняемого 21 год колонии строго режима с ограничением свободы на два года, штраф в 500 миллионов рублей и невозможность занимать государственные должности в течение пяти лет.

Для других обвиняемых прокурор просил от восьми до 20 лет колонии и штрафы от двух до 450 миллионов рублей. В совокупности на скамье подсудимых оказались 13 человек.

Напомним, бывший глава Коми стал одним из первых губернаторов, которого задержали за коррупцию в рамках «чистки» областных элит.

По данным обвинения, Гайзер еще будучи министром финансов республики присоединился к преступной группировке бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году для «присвоения чужого имущества и денежных средств». Сам Гайзер, по информации Следственного комитета, был мозговым центром группировки и продвигал в столице ее интересы.

В 2005-2015 году, по данным следствия, группировка украла 100% акций птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, принимала взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыла около миллиарда рублей.