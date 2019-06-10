Игра пермского балалаечника поразила группу Queen
Музыканты также поблагодарили балалаечника за блестящее исполнение.
© Видео: officialqueenmusic, Instagram © Фото: officialqueenmusic, Instagram
Видеоролик пермского балалаечника Андрея Кирякова, исполняющего кавер-версию известной композиции «The show must go on», вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива Queen. О своих впечатлениях от игры Кирякова они написали в официальных аккаунтах группы в социальных сетях.
«Какая отличная передача!» - написали они.
Музыканты также поблагодарили Кирякова за блестящее исполнение композиции.
На видеоролике музыкант играет на нескольких балалайках, а на экране зрители видят сразу шесть эпизодов клипа.