Найденную в Якутии голову неизвестного подвида волка исследуют в Японии и Швеции

На севере Якутии была найдена отрубленная голова волка. По словам ведущего научного сотрудника Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) Валерия Плотникова, такая находка с шерстью и мягкими тканями была найдена впервые. Кроме того, хорошо сохранился мозг.

«Мы датировали в Штатах и в Японии, датировки совпали. Калиброванная датировка - 32 тысячи лет назад. Это время потепления и более благоприятные условия для мамонтовой фауны», - заявил Плотников.

Он предполагает, что голова принадлежала не к тому виду, который сейчас существует, а другому подвиду, который вымер примерно в одно время с мамонтами. Этот волк был меньше современных и был адаптирован к холодному климату.

«Мы с японскими коллегами выяснили, что у него форма мозга немножко другая и строение черепа тоже отличается от современного волка», - объяснил Плотников.

Он добавил, что шведские ученые-генетики выяснили, что различия есть и в ДНК.