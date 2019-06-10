В «Росконтроле» назвали самый вкусный квас

Специалисты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили семь образцов пастеризованного кваса.

Как говорится на сайте организации, в проверке принимали участие напитки брендов: «Лидский», «Вятский квас», «Очаковский», «Никола», «Суздальские напитки» «Русский дар» и «Букет Чувашии».

По данным исследования, все участники тестов сделали одну и ту же ошибку - не указали данные о содержании консерванта диоксида серы (Е220). Эта добавка представляет опасность для людей с непереносимостью, в связи с этим ее обязательно нужно указывать в маркировке.

В результате проверки высшие баллы получили продукты брендов «Русский дар» (73), «Очаковский» (71) и «Лидский» (69). Самая высокая оценка за вкус досталась напиткам брендов «Очаковский», «Русский дар» и «Никола» - 14 баллов.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ прокомментировал RT результаты исследования «Росконтроля», которое обнаружило нарушения в маркировке товара.

По его словам, в законе о защите прав потребителей имеется 10-я статья «Информация о товарах (работах, услугах)», согласно ей, есть данные, которые обязательно должны доводиться до потребителя.