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МО РФ: кампания США по дискредитации правительства САР не способствует нормализации ситуации в стране

Александр Пешков
12:48 10.06.2019
В контролируемых Соединенными Штатами Америки районах попираются все основополагающие нормы международного права.
МО РФ: кампания США по дискредитации правительства САР не способствует нормализации ситуации в стране
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua Globallookpress

Проводимая руководством Соединенных Штатов и их союзниками кампания по дискредитации законной власти в Сирии не способствует нормализации ситуации в стране. Об этом заявил Руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Ситуация в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь" оценивается как критическая. Искусственно созданы нечеловеческие условия. В лагерях беженцев на незаконно оккупированных территориях Сирии Соединенные Штаты Америки создают базу для возвращения террористических организаций с целью поддержания нестабильности в стране и регионе», - сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что о невыносимых условиях проживания в этих «концентрационных лагерях», созданных Соединенными Штатами Америки для обоснования своего нахождения на территории Сирии, можно судить по физическому и моральному состоянию сирийских граждан, которым удалось покинуть «Рукбан».

«Обращаем внимание международного сообщества, что дальнейшее удержание США и их союзниками под своим контролем сирийских территорий, лагерей беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь", затягивает завершение конфликта в Сирии, усугубляет криминогенную обстановку и тормозит процесс возвращения сирийцев в свои дома», - подчеркнул Мизинцев.

Он также отметил, что на принятие беженцами решения воздержаться от переезда на родину сильное влияние оказывает тяжелая экономическая ситуация в стране, сложившаяся в основном из-за введения новых санкций против Сирийской Арабской Республики. Блокирование поставок нефтепродуктов из Ирана спровоцировало топливный кризис, который привел к удорожанию товаров и услуг.

По его словам, необходимы решительные шаги по снижению санкционного давления на правительство Сирии и активизации восстановления экономики страны.

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