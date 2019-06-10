Полицейский спас попавшего на железнодорожные пути мальчика в Кирове
Родители мальчика не заметили, как их ребенок спрыгнул на рельсы перед приближающимся поездом на вокзале.
© Видео: МВД России © Фото: МВД России
Сотрудник Кировского линейного отдела МВД России на транспорте Дмитрий Фофанов спас маленького мальчика, который оказался на железнодорожных путях перед приближающимся поездом на вокзале в Кирове. Инцидент произошел восьмого июня.
Известно, что семья ждала прибытия поезда, который следовал по маршруту Челябинск - Санкт-Петербург. Родители не заметили, как их ребенок спрыгнул на рельсы перед приближающимся поездом, сообщается на сайте МВД России.
«Находившийся рядом полицейский немедленно среагировал и мгновенно поднял его обратно на платформу. Спустя примерно полминуты состав подъехал к перрону», - говорится в сообщении.