Полицейский спас попавшего на железнодорожные пути мальчика в Кирове

Сотрудник Кировского линейного отдела МВД России на транспорте Дмитрий Фофанов спас маленького мальчика, который оказался на железнодорожных путях перед приближающимся поездом на вокзале в Кирове. Инцидент произошел восьмого июня.

Известно, что семья ждала прибытия поезда, который следовал по маршруту Челябинск - Санкт-Петербург. Родители не заметили, как их ребенок спрыгнул на рельсы перед приближающимся поездом, сообщается на сайте МВД России.