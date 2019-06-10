Ученые обнаружили признаки астероидного «конца света»

Исследователи обнаружили на северо-западе Шотландии остатки многокилометрового кратера, который появился в результате падения крупного астероида около 1,2 миллиардов лет назад. Он мог спровоцировать глобальное или локальное вымирание, сообщается в статье Geological Society of London.

© Simone Brandt, imageBROKER.com, Globallookpress

«Нам повезло, что это небесное тело упало на древнюю рифтовую долину, где свежие осадочные породы быстро погребли обломки этого катаклизма», - заявил Кен Амор из Оксфордского университета.

В отличие от Луны, Марса и Меркурия, Земля обладает «живыми» недрами. Благодаря круговороту пород между корой и внутренними слоями литосферы, а также метеоусловиям, ее поверхность постоянно обновляется.

Из-за этого на Земле почти не сохранились следы падения даже очень крупных астероидов, которые способны уничтожить все живое на планете. Этот фактор не дает в полной мере понять, как влияли малые небесные тела на эволюцию и как часто Земля подвергалась их «бомбежке».

© Simone Brandt, imageBROKER.com, Globallookpress

Таким образом, каждая подобная находка становится крупным открытием для ученых. Так, в 2015 году исследователи обнаружили в Австралии самый крупный в истории существования Земли кратер, чей диаметр составляет 400 километров. Однако 300 миллионов лет назад, когда, предположительно, упал этот астероид, на Земле не было зафиксировано массового вымирания. По этой причине это открытие вызывает массу споров.