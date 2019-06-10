Врач объяснил опасность прослушивания музыки в наушниках

Головную боль и снижение слуха может вызвать продолжительное воздействие звуковой волны, рассказал заведующий Научно-исследовательским отделом микрохирургии уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Евгений Гаров.

Для того, чтобы обезопасить себя, музыку в наушниках нужно слушать не более трех часов в сутки. При этом необходимо каждые 30-40 минут делать перерывы. Кроме того, для прослушивания следует выбирать среднюю громкость. По словам специалиста, для уха наиболее опасны низкие частоты (басы).

По словам Гарова, еще одна опасность длительного ношения наушников состоит в риске образования серных пробок из-за того, что нарушается процесс самоочищения слухового прохода. Также наушники, которые не подходят по размеру, могут травмировать ухо, из-за этого под кожу может попасть инфекция, сообщает АГН «Москва».