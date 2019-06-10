Врач назвала самые необходимые в путешествии лекарства

Врачи напоминают: собираясь в отпуск, уделите особое внимание содержимому аптечки.

Как минимум, специалисты советуют взять с собой средства от изжоги, антигистаминные препараты, тонометр и успокоительные.

Кроме того, следует также упаковать средства от расстройств пищеварительного тракта и обезболивающие.

«Чтобы сохранить душевное равновесие в любой ситуации, обязательно возьмите с собой растительные настойки, например, пустырника и валерианы», - рассказала агентству «Москва» клинический фармаколог депздрава Москвы Марина Журавлева.

Не стоит игнорировать жаропонижающие лекарства и средства для обработки ран.

Дополняя список медикаментов, Журавлева отметила, что аптечка должна быть сложена в соответствии с индивидуальными особенностями человека, и важно не забывать средства, назначенные врачом.