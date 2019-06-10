Опубликовано видео найденной в Якутии головы древнейшего волка с неповрежденным мозгом

На берегу Индигирки на севере Якутии нашли отрубленную голову древнейшего волка. «Звезда» публикует видео находки.

Найденному волку - порядка 40 тысяч лет. Самое интересное, что мозг и поверхностные мягкие ткани головы почти не были повреждены.

Ученые планируют сопоставить этот вид с другими и выяснить эволюцию зверя. Кроме того, будут проведены исследования ДНК найденного волка. Этим займутся специалисты Института палеонтологии Якутии.