Автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах Москвы

Сегодня в Москве ожидаются дожди и грозы. Из-за ухудшения погоды в Центре организации дорожного движения призвали автомобилистов быть аккуратнее на дорогах и осторожнее с парковкой.

«Позаботьтесь о себе - осторожней с парковкой, осторожней на дороге», - сообщила пресс-служба ЦОДД на своей странице в Twitter.

Во второй половине дня в столице синоптики прогнозируют осадки, а также усиление ветра. Его порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха поднимется до 29 градусов.