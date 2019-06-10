Автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах Москвы
В Москве во второй половине дня ожидается ухудшение погодных условий.
© Фото: Dmitry Golubovich Russian Look Globallookpress
Сегодня в Москве ожидаются дожди и грозы. Из-за ухудшения погоды в Центре организации дорожного движения призвали автомобилистов быть аккуратнее на дорогах и осторожнее с парковкой.
«Позаботьтесь о себе - осторожней с парковкой, осторожней на дороге», - сообщила пресс-служба ЦОДД на своей странице в Twitter.
Во второй половине дня в столице синоптики прогнозируют осадки, а также усиление ветра. Его порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха поднимется до 29 градусов.