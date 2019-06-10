В Приморье байкерша «пролетела» по трассе на скорости 260 км в час без экипировки: видео
Популярная байкерша сняла на видео, как она без какой-либо экипировки, за исключением шлема, «летит» по трассе на скорости 260 км/ч.
В соцсетях девушка рассказала, что ехала из Владивостока в город Артем, чтобы «каши поесть».
Всего за сутки ролик посмотрели около 50 тысяч раз. При этом комментарии пользователей разделились. Кто-то восхищается храбростью байкерши. Другие, наоборот, осудили девушку за необдуманный поступок, напомнив, что такое вождение может спровоцировать аварии.
Тем не менее, сама мотобайкерша не сочла свое вождение опасным.
«Очень интересно узнать: зачем некоторые водители с пустых полос перестраиваются в другие. Голоса какие-то, наверно, в голове. Особенно у дам на красных "тачках" с желтым восклицательным знаком. Такие опаснее мотоциклистов, мне кажется», - рассуждает она.