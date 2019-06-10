В Приморье байкерша «пролетела» по трассе на скорости 260 км в час без экипировки: видео

Популярная байкерша сняла на видео, как она без какой-либо экипировки, за исключением шлема, «летит» по трассе на скорости 260 км/ч.

В соцсетях девушка рассказала, что ехала из Владивостока в город Артем, чтобы «каши поесть».

Всего за сутки ролик посмотрели около 50 тысяч раз. При этом комментарии пользователей разделились. Кто-то восхищается храбростью байкерши. Другие, наоборот, осудили девушку за необдуманный поступок, напомнив, что такое вождение может спровоцировать аварии.

Тем не менее, сама мотобайкерша не сочла свое вождение опасным.