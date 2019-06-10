Цех завода лакокрасочной продукции вспыхнул под Калининградом

В городе Советске Калининградской области на заводе лакокрасочной продукции произошел пожар, огонь охватил площадь свыше 300 квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в одном из цехов предприятия по производству лакокрасочной продукции. По оперативным данным, площадь пожара превышает 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 15 человек.

Информации о пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 45 человек и 13 единиц техники.

В пресс-службе МЧС России рассказали, что пожар произошел в Советске по адресу: улица Маяковского, 7б. Отмечается, что существует угроза перехода пламени на соседнее здание размерами 50 на 20 метров. Пожару присвоен второй ранг.