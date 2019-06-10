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Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников

Валентина Пескова
01:05 10.06.2019
Увидев в Финском заливе древнерусскую ладью, напоминающую трехголовое чудовище, пограничный патруль Финляндии не поверил своим глазам.
Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников
© Фото: Suomenlahden merivartiosto Finska vikens sjöbevakningssektion facebook

Необычную картину увидели финские пограничники в море, когда береговая охрана предупредила их о неопознанном судне, замеченном к юго-востоку от Хаапасаари в Финском заливе. Патрульный катер отправился идентифицировать объект, но не поверил своим глазам, когда из тумана показались поочередно три драконьи головы.   

«Когда патруль рассказал о приближающемся из туманного моря трехголовом монстре, полевому руководителю потребовались доказательства», - написала финская береговая охрана на своей странице в Facebook, приложив фото увиденного «чудовища».

Когда же «монстр» повернулся спиной к пограничникам, оказалось, что на его борту находится экипаж из семи человек, и стало понятно, что под угрожающим «камуфляжем», скрывается обычная российская яхта. По словам руководителя береговой охраны Ярмо Хяккинена, он за время службы встречал даже плавучие сауны, но столь необычное судно, которое он увидел в этот раз - в его практике впервые, пишет Ilta-Sanomat.

Как позже уточнили в финском ведомстве, российское сказочное судно шло через Финляндию в Швецию на фестиваль. Его экипаж выглядит соответствующе, в традиционных древнерусских нарядах.

© Юлия Шувалова, ВК

Ранее стало известно, что древнерусская ладья «Змей Горыныч» побывала в Нижнем Новгороде. Путешественники ставят перед собою задачу повторить маршрут князя Рюрика при переселении варяжской Руси в Старую Ладогу в 862 году н. э. Реконструкторы должны посетить 10 стран Балтийского моря, перед этими встретившись с жителями 18 регионов России.

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