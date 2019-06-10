Сенатор предложила ограничить число животных в квартирах

Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию даст рекомендацию правительству и Минприроды рассчитывать возможное количество собак и кошек в квартире, исходя из метража жилой площади. Об этом сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на сенатора Ирину Гехт.

Кабинету министров рекомендуют разработать поправки в законодательстве, которые устанавливают административную ответственность за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными, в том числе за жестокое обращение с ними. Кроме того, нужно создать единую информационную базу данных учета домашних животных, заявили в комитете.

По мнению Гехт, Минприроды стоит предложить регионам предусмотреть строительство приютов для животных, в том числе специализированных, в которых можно будет в надлежащих условиях содержать диких животных, конфискованных и до этого живших в неволе, если их невозможно вернуть в их привычную среду обитания.