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Киану Ривз раскрыл дату выхода Cyberpunk 2077

Василиса Морозова
01:24 10.06.2019
Долгожданный новый трейлер Cyberpunk 2077 показали на конференции Microsoft и в нем появился Киану Ривз.
Киану Ривз раскрыл дату выхода Cyberpunk 2077
© Фото: GameSpot, youtube

На пресс-конференции Microsoft на выставке E3 канадский актер Киану Ривз объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077. Об этом пишет The Verge.

Ривз вышел на сцену во время показа нового трейлера, в котором появился персонаж, которого он и сыграл. Актер рассказал об игре и представил новый ролик, из которого стало известно, что релиз запланирован на 16 апреля 2020 года.

В игре Cyberpunk 2077 Киану Ривз появится в роли преступника с роботизированной рукой и в модных очках.

Cyberpunk 2077 – следующая игра студии CD Projekt Red. Она основана на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и произведениях о вымышленной вселенной Cyberpunk.

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