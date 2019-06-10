Киану Ривз раскрыл дату выхода Cyberpunk 2077

На пресс-конференции Microsoft на выставке E3 канадский актер Киану Ривз объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077. Об этом пишет The Verge.

Ривз вышел на сцену во время показа нового трейлера, в котором появился персонаж, которого он и сыграл. Актер рассказал об игре и представил новый ролик, из которого стало известно, что релиз запланирован на 16 апреля 2020 года.

В игре Cyberpunk 2077 Киану Ривз появится в роли преступника с роботизированной рукой и в модных очках.

Cyberpunk 2077 – следующая игра студии CD Projekt Red. Она основана на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и произведениях о вымышленной вселенной Cyberpunk.