Мужчина откусил язык напавшему на него медведю

Житель Тувы, отбиваясь от напавшего на него медведя, откусил хищнику язык. Об этом сообщает ТВК.

Инцидент произошел второго июня, но известно о нем стало только сейчас. Оказалось, что трое мужчин собрались на территории природного заказника «Хутинский» в Пий-Хемском районе республики.

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В какой-то момент они разошлись в разные стороны собирать оленьи рога. Один из них, Николай Игрит, встретил медведя. Мужчина стал громко кричать, чтобы напугать животное, но хищник все-таки напал на него. Во время схватки тувинец смог откусить язык медведю, после чего тот убежал.

Мужчина смог докричаться до своих товарищей. Они, в свою очередь, вызвали ему скорую. Игрит был госпитализирован с ранами лица, головы, рук и живота.