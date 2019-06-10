Путин призвал уйти от конфронтации в решении глобальных проблем
Президент заявил о необходимости «конструктивных вариантов решения острых региональных и глобальных проблем».
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Владимир Путин призвал мировых лидеров сообща искать альтернативы усиливающейся конфронтации. О такой необходимости говорится в послании президента к открытию Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».
«Мир действительно подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит», - отметил он.
Путин пояснил, что некоторые страны «продавливают» свои экономические интересы путем санкций и торговых войн.
«Нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем», - постановил президент.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что дискуссии на полях форума будут плодотворными.