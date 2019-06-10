Фура въехала в колонну МЧС в Тульской области: есть пострадавшие

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области грузовая фура столкнулась с автомобильной колонной МЧС, которая направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

Известно, что пять сотрудников МЧС получили травмы средней и легкой тяжести - их направили в больницу, сообщили в ведомстве.

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В результате ДТП две из четырех машин МЧС не смогут продолжить движение в Керчь. Через несколько часов поврежденные машины будут заменены на резервные, и колонна сможет выполнить задачу.