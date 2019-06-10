«Существо трусливо скрылось с места ДТП»: Запашный об аварии в Москве

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве. Мужчина двигался по Ленинскому проспекту на Lexus LX570, где в его машину въехал другой автомобиль.

Видео, на котором запечатлена авария, артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. В комментарии к публикации он рассказал, что в 02.30 по московскому времени встретил семью на вокзале, ехал по городу и попал в ДТП.

«Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», - написал он.

Артист отметил профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые ему оперативно помогли, нашли видеозапись инцидента и установили марку и номер автомобиля виновника.