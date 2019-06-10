В центре Украины ввели резервное водоснабжение из-за экологической катастрофы

Белоцерковская насосно-фильтровальная станция, обеспечивающая водой города Умань и Белая Церковь на Украине, остановила свою работу из-за попадания химикатов в реку Рось.

Сейчас вода подается из резервных резервуаров, говорится на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 23.00 девятого июня прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой город Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и город Умань Черкасской области (84 тысяч жителей)», - говорится в сообщении.

Известно, что в Умане запасов воды хватит на трое суток, а в Белой Церкви объем резервуаров рассчитан на сутки.

Напомним, в селе Збаржевка Винницкой области произошла авария, в результате которой из перевернувшегося автомобиля Mersedes «Спринтер» вылилась тонна инсектицида «Нурелл Д» в приток реки Рось. На территории этого района уже зафиксирована гибель рыбы и других обитателей водоемов.