Синоптики предупредили о дожде, грозах и сильном ветре в Москве
Дожди и грозы ударят по нескольким районам столицы 10 июня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Дожди и грозы пройдут сегодня в отдельных районах Москвы. Об этом «Звезде» рассказала ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.
«Столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта», - заявила она.
Осадки стоит ожидать во второй воловине дня. Воздух прогреется до 29 градусов.
Кроме того, усилится ветер. При грозах его порывы смогут достигать до 15 метров в секунду.