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Три российских СМИ выпустили совместные заявления по делу Голунова

Дарья Муромова
10:45 10.06.2019
В совместной публикации выдвигается версия, что задержание и арест Голунова могут быть связаны и с его журналистской деятельностью, поэтому СМИ требуют детальной проверки действий правоохранительных органов.
Три российских СМИ выпустили совместные заявления по делу Голунова
© Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Бумажные версии российских деловых изданий РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвященной журналисту Ивану Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

На первой полосе изображена надпись: «Я/Мы Иван Голунов». В заявлении говорится о том, что редакции выступают за выбор судом более адекватной меры пресечения журналиста, чем заключение в СИЗО. При этом журналисты считают представленные доказательства вины Голунова недостаточно основательными.

© Twitter

В совместной публикации выдвигается версия, что задержание и арест Голунова могут быть связаны и с его журналистской деятельностью, поэтому СМИ требуют детальной проверки действий правоохранительных органов.

Ранее Голунова задержала полиция. При досмотре у него были найдены свертки с порошкообразным веществом. Позже аналогичные пакеты и весы были обнаружены в месте его проживания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, однако журналист свою вину полностью отрицает. Он подчеркнул, что готов доказывать свою непричастность, сотрудничая со следствием.

Сейчас мера пресечения Голунова выражена в домашнем аресте, который продлится до седьмого августа.

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