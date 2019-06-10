500 алмазов на 2000 карат: сотрудницу «Алросы» задержали за кражу драгоценностей

Следователи задержали преступную группу, которую подозревают в краже высококачественного сырья и его дальнейшем сбыте. Троим участникам предъявили обвинения. Среди них сотрудница акционерной компании «Алрос», россиянин Владимир Гординский и Владимир Табидзе, имеющий гражданство РФ и Грузии.

Предполагается, что хищение алмазов совершала сотрудница «Алросы». Она была поймана с поличным с партией драгоценностей на 22 миллиона.

В ходе обысков были обнаружены около пятисот алмазов на две тысячи карат, а также ювелирные украшения ведущих мировых брендов и более двух миллионов долларов наличными.