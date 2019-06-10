Экологическая катастрофа: опасный химикат попал в реку Рось на Украине

В селе Збаржевка Винницкой области произошла авария, в результате которой из грузовика вылилась тонна инсектицида «Нурал Д» в приток реки Рось. Об этом сообщает Региональный офис водных ресурсов реки Рось в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 9 июня. Автомобиль Mersedes «Спринтер» перевернулся на берегу озера и упал в приток реки. На территории района, как сообщили в пресс-службе Белоцерковского горсовета, уже зафиксирована гибель рыбы и других обитателей водоемов.

© Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось, facebook

«Мы просим граждан воздержаться (временно) от общего использования водными объектами на р. Рос (купание, плавание на лодках, любительская и спортивная рыбалка, водопой животных, забор воды без применения технических устройств)», - говорится в сообщении офиса водных ресурсов реки Рось.

После случившегося был создан оперативный штаб, который занимается оценкой масштабов заражения. Жителей близлежащих районов призвали воздержаться от купания и рыбной ловли. Комиссия исполкома горсовета по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС приняла решение прекратить водоснабжение в связи с попаданием в реки химикатов.

© Регіональний офіс водних ресурсів річки Рось, facebook

Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий сообщил, что города Умань в Черкасской и Белая Церковь в Киевской областях отключат от водоснабжения.

«С 10 июня запрещается вылов рыбы, купания и выпас скота в акватории реки Рось. Водоснабжение будет восстановлено, когда будет гарантировано положительную экспертизу качества воды», - заявил мэр Белой Церкви.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, по факту загрязнения водоема в селе Збаржевка Погребищенского района, притока реки Рось,возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 242 «Нарушение правил охраны вод» УК Украины.

«Нурелл Д» — инсектицид второго класса токсичности.