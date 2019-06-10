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Ким Чен Ына подозревают в скармливании провинившихся генералов пираньям

Василиса Морозова
00:29 10.06.2019
Лидер КНДР Ким Чен Ын мог придумать новый метод казни, СМИ предполагают, что он бросил провинившегося генерала в аквариум к пираньям.
Ким Чен Ына подозревают в скармливании провинившихся генералов пираньям
© Фото: pixabay

СМИ выяснили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын придумал новый метод казни, он мог бросить в аквариум к пираньям одного из своих провинившихся генералов.

Как пишет Daily Star, генерала, готовившего государственный переворот, могли обвинить в измене. Имя провинившегося не называется.

По данным издания, огромный аквариум с хищными рыбами находится в главной резиденции лидера КНДР в Пхеньяне. Ким Чен Ын якобы установил его там для устрашения «изменников». Кроме того, британские журналисты предполагают, что пираний привезли из Бразилии.

Идея с пираньями, сказано в материале, взяли из картины 1977 года про британского агента 007 Джеймса Бонда «Шпион, который меня любил». В ленте злодей бросает оппонента в воду к акулам.

Издание отмечает, что Ким Чен Ын «правит при помощи страха», а неугодных ему «казнят на публике». Также британский таблоид утверждает, что в КНДР используют множество видов казни – от обезглавливания и скармливания тиграм, до убийств с помощью огнемета или противотанковой пушки.

Напомним, ранее стало известно о казни северокорейских дипломатов, которые вели переговоры в США. Всех их признали виновными в шпионаже в пользу Вашингтона, после чего их казнили на одном из аэродромов Северной Кореи.

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