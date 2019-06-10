Протесты, неловкости и «политические мертвецы»: чем запомнился визит Трампа в Британию

Президент США Дональд Трамп побывал с официальным визитом в Великобритании, во время которого встретился с королевой Елизаветой II. Служба королевского протокола готовилась к визиту, очевидно, с ужасом, так как американские гости любят нарушать правила королевского двора. Говорят, Дональд Трамп даже хотел проехаться по городу в золотой карете. Но королевские планы сорвали тысячи митингующих, которые были не рады заокеанскому гостю.

Этот визит американского президента в Британию был, пожалуй, самым странным, поскольку пришелся на «смутное время» - Брекзит. По сути, Трамп прибыл в обезглавленную страну: Тереза Мэй еще у власти, но уже никакого влияния не имеет, в королевстве будет новый премьер-министр уже через месяц. Самого Трампа встречали торжественно - вертолет на лужайке у Букингемского Дворца, все почести государственного визита, но что на самом деле думает о нем королевская семья - никто не знает.

Если принц Чарльз беспокоится об изменении климата, то Трампу до этого нет никакого дела. Новый член семьи Виндзоров - американка Меган Маркл - проигнорировала визит соотечественника, сославшись на материнский долг, заботу о ребенке. Однако понятно, что Меган просто решила не притворяться - она критиковала «женоненавистника Трампа» еще до его избрания. Американский президент в ответ заявил, что и не знал, какой «злобной» может быть Меган. Другое дело королева - она осталась невозмутима, как и положено символу Британии. С другой стороны, что ей Трамп, если Елизавета II принимала Черчилля, Гагарина. Волновались только придворные - как бы гость опять не нарушил правила этикета, как это произошло год назад. В частности, Трамп осмелился повернуться спиной к королеве и даже пойти впереди нее.

В этот раз Дональд Трамп старался изо всех сил держать себя в руках. Однако на торжественном банкете чуть было не сорвался - попытался то ли приобнять, то ли похлопать по спине королеву. В общем, уроки этикета даются с трудом.

В последний раз жена предыдущего американского президента Мишель Обама совершила подобный конфуз, обняв Елизавету II. По этикету этого делать нельзя. Еще пару веков назад можно было бы и голову потерять за подобную дерзость. Второй неловкий момент произошел во время осмотра Букингемского Дворца. Королева спросила, узнает ли Трамп показанную ею статуэтку лошади. Оказалось - нет. А ведь это он сам подарил эту скульптуру Елизавете II год назад.

«Я думаю, что в каком-то смысле в британских СМИ отнеслись к визиту, как к шутке. Потому что очевидно, что Трампа особо серьезно не воспринимают - с точки зрения глубокого мыслителя», - говорит экономист Ричард Веллингз.

Официальной целью визита являлось укрепление торговых отношений с Британией. Однако об этом говорили недолго. Обсуждали другие детали - гардероб Мелани Трамп или странное поведение английского мышелова на Даунинг-стрит. Кот Ларри демонстративно покинул резиденцию премьер-министра во время встречи с президентом, и забрался под лимузин Трампа по имени «Зверь». Да и сам лидер Америки постоянно отвлекался. Например, вступил в твиттер-перепалку с мэром Лондона, назвав Садика Хана – «жалким неудачником». Мэр Лондона же сравнил политику Трампа с поведением фашистов.

Дональд Трамп пощадил Терезу Мэй. Заочно он говорил, что премьер-министр провалила переговоры по Брекзиту, но при личной встрече, упомянул «о великом партнерстве» двух стран. Видимо, соблюдая правило - о политических мертвецах или хорошо или ничего. Ведь Тереза Мэй принимала Трампа за считанные дни до своей формальной отставки. В пятницу, 7 июня, она официально сложила полномочия.

Трамп хотел проехать в золотой карете по Лондону. Однако был вынужден отказаться от этой идеи. Вряд ли бы ему понравился прием - в городе карнавальная атмосфера. И злой дух - антигерой здесь один - сам Трамп. По опросам почти 50% британцев - не были рады прибытию американского президента. В Лондоне, кажется, и того больше. К его визиту выпустили «именную» туалетную бумагу с портретам президента США.

А на Трафальгарской площади на золотой унитаз посадили даже куклу Трампа. Этого робота заказал американец за 25 тысяч долларов и отправил в Лондон - специально к визиту президента.

Тем временем реальный Трамп сделал все-таки несколько политических заявлений. Призвал не платить Евросоюзу деньги за «развод», то есть Брекзит, - 39 миллиардов фунтов, а затем и вовсе, по-сути, вмешался в британские дела. Он сказал, что хотел бы видеть премьер-министром Британии Бориса Джонсона. И даже был готов встретиться с ним, но Джонсон отказался. Он понимает - Трамп, таким образом, оказывает ему медвежью услугу.

Итоги визита можно подвести так: Британия дала Трампу возможность насладиться почестями дорогого гостя, уберегла от прямых столкновений с протестующими и, похоже, вздохнула с облегчением, когда чета Трампов улетела. В стране вновь гармония - ну или насколько это возможно при подвешенном политическом состоянии - между Брекзитом и выборами нового лидера.