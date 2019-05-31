Под Смоленском полиция остановила автомобиль с 60 мешками бивней мамонта

Под Смоленском полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли попытка вывоза бивней мамонта за границу. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На автодороге Москва-Минск полицейские остановили грузовик, который следовал из Москвы в Белоруссию. В нем находилось свыше 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возрастом не менее 10 тысяч лет. По предварительным данным палеонтологические материалы добыли в Якутии. Разрешительных документов Минкульта России на вывоз культурных ценностей и заключения аттестованного эксперта Министерства культуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурными ценностями у водителя не было.

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Груз изъяли и направили на палеонтологическую судебную экспертизу. Два бивня мамонта и три их фрагмента представляют особую культурную ценность, примерная стоимость превышает 650 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом УФСБ РФ по Смоленской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса России. В настоящее время устанавливаются организаторы преступления устанавливаются.