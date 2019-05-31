Новые украинские катера «Кентавр» оказались тихоходными

Новые десантно-штурмовые катера «Кентавр» военно-морских сил Украины в ходе заводских испытаний показали, что не могут развивать скорость, которая была указана в технических характеристиках кораблей.

На данное несоответствие обратил внимание начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук. На странице «Флот Украины» в Facebook он выразил надежду, что работники завода в дальнейшем исправят технические недоработки.

«Над этим будут работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера», - написал он.

Позже запись была отредактирована и сообщение о скоростных характеристиках корабля исчезло.

Первые образцы катеров типа «Кентавр» спустили на воду еще в прошлом году. Тогда секретарь СНБО Александр Турчинов назвал их «полностью соответствующими лучшим мировым образцам». Позже эти корабли показали себя в эксплуатации, как проблемные, так как они не могут «ровно стоять».