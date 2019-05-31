Лавров призвал Японию заключить мирный договор, отражающий реалии

Россия призвала Японию заключить мирный договор, который бы отражал реалии и задавал ориентиры для развития отношений между государствами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который был бы не просто мирным договором, подписанным на другой день после окончания войны, а который отражал бы десятилетия, прошедшие с тех пор, и отражал бы нынешний уровень отношений между РФ и Японией, а самое главное - задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития», - заявил глава российский министр.

Как он считает, отношения между Москвой и Токио на протяжении долгих лет омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи, делая ссылку на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

СССР и Япония в 1956 году подписали Совместную декларацию, в которой Москва после заключения мирного договора соглашалась рассмотреть возможность передачи японской стороне островов Хабомаи и Шикотан, а судьба Кунашира и Итурупа в документе не затрагивалась. Москва рассчитывала, что Декларация поставит точку в споре, Токио же считала документ только частью решения проблемы, от претензий на все острова не отказываясь.

Проведенные переговоры ни к чему не привели, мирный договор после окончания Второй мировой войны не был подписан. Позиция Москвы такова, что острова вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.

Ранее сообщалось, что Лавров предложил японскому коллеге Таро Коно отказаться от визовых формальностей при взаимных поездках граждан России и Японии.