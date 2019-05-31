Электричка сбила двух человек в Москве, один погиб

Один человек погиб под колесами электропоезда у платформы «Электрозаводская» в Москве, еще один с травмами доставлен в больницу.

Трагедия произошла в пятницу утром, 31 мая. Электричка двигалась по Казанскому направлению из Москвы в Подмосковье.

Сотрудники правоохранительных органов едут на место ЧП для выяснения обстоятельств, сообщили «Звезде» в управлении на транспорте МВД России по ЦФО. Проводится проверка.