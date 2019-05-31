Лавров заявил, что власти Косово «отбились от рук»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что непризнанная республика Косово перестала слушаться тех, кто отдает ей команды на Западе. В результате покровительства со стороны Вашингтона и Брюсселя косовские власти стали испытывать чувство безнаказанности и «отбились от рук».

«Они явно отбились от рук тех, кто делал вид, что руководит», - заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал неприемлемым нападение сотрудников полиции на российского участника миссии ООН в Косово. По словам Лаврова, такому поведению нет оправдания.

«Их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьезный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН», - добавил министр.

Ранее российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был жестоко избит местными силовиками. Его доставили в больницу Белграда с переломом скуловой кости и верхней челюсти.

Напомним, 28 мая косовский спецназ провел на севере республики, где проживают преимущественно этнические сербы, операцию, в ходе которой были задержаны несколько граждан сербского происхождения, а также россиянин, сотрудник миссии ООН. В Приштине оправдали силовое вторжение в регион якобы борьбой с организованной преступностью.

МИД РФ назвал это задержание вопиющим актом. После случившегося войска Сербии были приведены в боеготовность.