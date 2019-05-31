«Она схватила за шею и начала бить»: кондуктор напала на пассажирку в Новосибирске

В Новосибирске кондуктор троллейбуса избила вступившуюся за пассажирку женщину. Об этом рассказала очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 20 мая. По словам подписчицы, утром она села в троллейбус № 13 на остановке «Речной вокзал». Пассажирка, которая ехала в этом троллейбусе, подошла к кондуктору и спросила: почему такие долгие остановки. Кондуктор начала на нее кричать и предложила ездить на такси, если ее что-то не устраивает.

© act54, Вконтакте

«Женщина попросила сбавить тон, но кондуктор не унималась. После чего билетер подошла к пассажирке и толкнула ее, продолжая кричать на женщину», - рассказала подписчица.

Она отметила, что встала со своего места, чтобы вступиться за пассажирку. Кондуктор схватила ее «за шею и начала бить».

© act54, Вконтакте

«Ее оттащили от меня люди, находившиеся в троллейбусе. В это время в салон забежал водитель и попытался успокоить свою коллегу. Водитель, как и кондуктор, были неславянской внешности», - рассказала женщина.

Она попросила водителя сказать имя и фамилию кондуктора, но он отказался это сделать. После инцидента женщина написала заявление в полицию и сняла побои, но пока она не знает, понесет ли кондуктор наказание за содеянное.