Под Красноярском на площади 400 кв. метров загорелся жилой дом: видео

В селе Тарутино Красноярского края в двухквартирном жилом доме произошел пожар. Об этом рассказали «Звезде» краевом главке МЧС.

«Произошло загорание в двухквартирном жилом доме, надворные постройки также были задеты. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На момент первого подразделения существовало распространение на соседние дома, так как был сильный ветер, но буквально за несколько минут угроза была снята», - рассказали в МЧС.

В 10.48 по местному времени пожар был локализован. На месте продолжают работать пожарные, они осуществляют проливку конструкций.

При происшествии никто не пострадал, причины возгорания пока неизвестны.