Лавров предложила Японии отменить визы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе японского внешнеполитического ведомства Таро Коно отказаться от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и Японии.

«Мы предложили перейти к полностью безвизовому режиму», - рассказал глава МИД России по итогам встречи с японским министром.

Лавров, что российская сторона давно предлагает отказаться от виз. В Токио пока не дали прямого ответа на инициативу российских властей.

Напомним, в октябре между Россией и Японией вступил упрощенный визовый режим. Теперь российскому туристу, чтобы побывать в Стране восходящего солнца, всего лишь необходимо заполнить анкету и иметь при себе загранпаспорт.

Ранее, в феврале власти Японии рассматривали вопрос об отмене краткосрочных виз для россиян.