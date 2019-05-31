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Лавров предложила Японии отменить визы

Андрей Аркадьев
08:25 31.05.2019
Он отметил, что Москва давно выступает с подобным предложением.
Лавров предложила Японии отменить визы
© Фото: Su Feifei, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе японского внешнеполитического ведомства Таро Коно отказаться от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и Японии.

«Мы предложили перейти к полностью безвизовому режиму», - рассказал глава МИД России по итогам встречи с японским министром.

Лавров, что российская сторона давно предлагает отказаться от виз. В Токио пока не дали прямого ответа на инициативу российских властей.

Напомним, в октябре между Россией и Японией вступил упрощенный визовый режим. Теперь российскому туристу, чтобы побывать в Стране восходящего солнца, всего лишь необходимо заполнить анкету и иметь при себе загранпаспорт.

Ранее, в феврале власти Японии рассматривали вопрос об отмене краткосрочных виз для россиян.

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